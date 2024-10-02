Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü
Mezarının açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarının etrafına bariyerlerle önlem alınması dikkat çekti.
Kaynak: DHA
Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.
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Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardınan Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti.
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00'da açılacak.
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Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.
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