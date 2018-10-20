Cemal Kaşıkçı'nın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Dünyanın 17 gündür beklediği açıklama, gece yarısı saat 01.05'te geldi. Suudi Arabistan devlet televizyonu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan 'kavga'da öldüğünü dünyaya duyurdu. Riyad yönetimi, cinayeti Kral Selman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden dakikalar sonra kabul etti. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önceki son görüntüleri de bugün ortaya çıktı.

