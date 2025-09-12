Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda korkutan yangın
İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 16.00 sıralarında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan salonun alt katındaki depo alanında işçiler kaynak makinesiyle çalıştığı sırada kıvılcım sıçrayan malzemeler alev aldı.
Dumanların yükselmesi üzerine ihbar üzerine Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 2 işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Çalışanlar tahliye edilirken, salonda soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. (DHA)
