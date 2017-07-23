Cenazeye o isim de katıldı

Dün Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuduğu esnada vefat eden Hatipoğlu'nun cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali El-Karadaği, Ahmet Mahmut Ünlü ve vatandaşlar katıldı.