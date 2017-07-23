Cenazeye o isim de katıldı
Beşiktaş Yıldız Camisi emekli imamı Kurra Hafız Abdullah Hatipoğlu için Fatih Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Beşiktaş Yıldız Camisi emekli imamı Kurra Hafız Abdullah Hatipoğlu için Fatih Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Dün Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuduğu esnada vefat eden Hatipoğlu'nun cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali El-Karadaği, Ahmet Mahmut Ünlü ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin de cenazeden önce Hatipoğlu'nun ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.