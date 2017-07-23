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  3. 23 Temmuz 2017 17:34

Cenazeye o isim de katıldı

Beşiktaş Yıldız Camisi emekli imamı Kurra Hafız Abdullah Hatipoğlu için Fatih Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye o isim de katıldı

Beşiktaş Yıldız Camisi emekli imamı Kurra Hafız Abdullah Hatipoğlu için Fatih Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

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Cenazeye o isim de katıldı

Dün Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuduğu esnada vefat eden Hatipoğlu'nun cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali El-Karadaği, Ahmet Mahmut Ünlü ve vatandaşlar katıldı.

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Cenazeye o isim de katıldı

Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin de cenazeden önce Hatipoğlu'nun ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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Cenazeye o isim de katıldı

Hatipoğlu'nun cenaze namazını Sultanahmet Camisi İmam Hatibi olan kardeşi Emrullah Hatipoğlu kıldırdı.

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