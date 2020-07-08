Çenesinden 420 gram tümör alındı, hayata yeniden döndü

'BANA UMUT VERDİ'

Hayalinin iyi bir futbolcu olmak olduğunu vurgulayan Öztürk, "Eşimle lisede tanıştık ikimizin de hayali vardı. Evlenecek ve üniversiteye birlikte gidecektik. Ama rahatsızlıktan dolayı üniversite sınavına giremedim. Bacağımdan kemik alındığı için artık futbol da oynamayacağım. Sevdiğim kızdan hastalığıma rağmen vazgeçmedim. O da beni bırakmadı. En büyük destekçim oldu. İyileşmemde umudum kalmadığında o umut verdi. Hayat arkadaşım oldu. Nikahımızı yaptık ama pandemi sürecinden dolayı düğün henüz yapamadık. Balayında gidemedik. İnşallah dişlerim takılınca bir tatili hak ettik. Önce bir balayına gitmek istiyoruz" diye konuştu.



