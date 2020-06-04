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  3. 04 Haziran 2020 13:02

Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandı

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda bulunan Koyun Adası'nın karşısındaki koya, sokağa çıkma yasağının olduğu 9- 10 Mayıs tarihlerinde kaçak olarak 48 saatte villa inşa edildiği belirlendi.

Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandı

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda bulunan Koyun Adası'nın karşısındaki koya, sokağa çıkma yasağının olduğu 9- 10 Mayıs tarihlerinde kaçak olarak 48 saatte villa inşa edildiği belirlendi.

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Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandı

Demre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri gözetiminde 11 Mayıs Pazartesi günü kaçak villayı mühürledi. Mühürlemenin ardından Demre Belediyesi daimi encümeni, villanın birinci derecede korunması gereken doğal kültür varlığı olan birinci derecede doğal sit alanına inşa edildiği için yıkılmasına karar verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villa için beyana dayanılarak alınan Yapı Kayıt Belgesi de iptal edildi.

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Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandı

Belediye daimi encümeni kararının villa sahibi M.A.'ya ulaşmasının ardından, M.A. önce telefonla sonra da avukatı aracılığıyla villanın kendisi tarafından yıkılacağını belirterek, gerekli taahhüdü yazılı olarak verdi.

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Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandı

Ardından 21 Mayıs Perşembe günü villanın yıkımına başlandı. Araya Ramazan Bayramı'nın girmesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle villanın yıkımı geç de olsa tamamlandı.

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