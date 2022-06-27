Cennet Marmaris'ten geriye bu kaldı!

Hisarönü Mahallesi`nin Bördübet mevkisinde başlayıp ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı yangın bölgesinde, dün başlatılan soğutma çalışmaları hava unsurlarının da katılımıyla akşam saatlerine kadar sürdü.