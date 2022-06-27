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Cennet Marmaris'ten geriye bu kaldı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınının dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler, yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alanda soğutma çalışmalarına başladı. Çalışmalar, dron ile havadan görüntülendi.

Cennet Marmaris'ten geriye bu kaldı! - Resim: 1

Hisarönü Mahallesi`nin Bördübet mevkisinde başlayıp ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı yangın bölgesinde, dün başlatılan soğutma çalışmaları hava unsurlarının da katılımıyla akşam saatlerine kadar sürdü.

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Cennet Marmaris'ten geriye bu kaldı! - Resim: 2

Bugün ise soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, alevlerin yeniden yükselmemesi için yoğun çaba gösteriliyor.

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Cennet Marmaris'ten geriye bu kaldı! - Resim: 3

Sahil güvenlik ekipleri ve jandarma komandoları da yangın bölgesinde aldıkları güvenlik tedbirlerine devam ediyor.

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Cennet Marmaris'ten geriye bu kaldı! - Resim: 4

Yeşil örtüye yakın bölümlerde yangının tekrar patlamasına önlemek için orman işçileri tarafından sürekli olarak su sıkıyor.

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