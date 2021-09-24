Cennete kanalizasyon suyu akıyor

Yağmur ve kar suları dışında İvriz ve Deli Mahmut çaylarından akan sular ile 80 milyon metreküp su toplama hacmine sahip İvriz Baraj Göleti’nde, nisan ve ağustos ayları arasında biriken 180 ile 200 milyon metreküp arasındaki su, bölgedeki 400 bin dekarlık alanın sulanmasını sağlıyor.