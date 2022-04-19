Cep telefonunda ÖTV matrahı değişti, peki fiyatlar düşecek mi ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla cep telefonunda ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Peki yeni düzenleme fiyatlara etki edecek mi ?
Cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yükselten Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi.
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Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.
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Üst fiyat sınırı 1500 liraya yükseldi
Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor.
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