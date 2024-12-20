Çerkes Cengiz'in villasına polis baskını: Ele geçirilenler şoke etti
İstanbul polisi, ''Çerkes Cengiz'' lakaplı Cengiz Ş.'nin villasına operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Ş.'nin Beykoz'da bulunan villasına operasyon düzenledi.
5607 sayılı 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, Cengiz Ş. evinde bulunamazken yapılan aramalarda 1 adet kaya kartalı, 1 adet Nil timsahı, 2 adet cennet papağanı, 1 adet anakonda yılanı, 1 adet Boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna Tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi.
Polis ekiplerinin firari olan Cengiz Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI; OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI
Çerkes Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla villasını satışa çıkardığını duyurmuştu.
Cengiz Ş., 10 ofis ve 7 odalı villa için 165 milyon TL istediğini belirtti.