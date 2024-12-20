Çerkes Cengiz'in villasına polis baskını: Ele geçirilenler şoke etti

EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI; OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Çerkes Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla villasını satışa çıkardığını duyurmuştu.

Cengiz Ş., 10 ofis ve 7 odalı villa için 165 milyon TL istediğini belirtti.