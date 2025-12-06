  1. Anasayfa
  4. Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif alarm: Sızıntıyı önleyen çelik yapı hasar gördü!

Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif alarm: Sızıntıyı önleyen çelik yapı hasar gördü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntının önlenmesi için inşa edilen çelik yapının şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğünü açıkladı.U-

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Şubat ayında Rusya, Ukrayna topraklarındaki Çernobil Nükleer Santrali'ni vurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından Ukrayna'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntının önlenmesi amacıyla inşa edilen ‘Yeni Koruma Kalkanı'nın’ şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğü ve dış kaplamasında yangın çıktığı belirtildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın saldırısı sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın dronla Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, geçen hafta IAEA müfettişlerinin değerlendirmesini tamamladığı kaydedilen açıklamada, yapının artık temel güvenlik işlevini yerine getiremediği aktarıldı.

