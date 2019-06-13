Çernobil'de çekilen fotoğraflar tepki çekti
Ukrayna’da Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı santralin yakınlarındaki hayalet kent Pripyat’ta fenomenler tarafından çekilen fotoğraflara çok sayıda tepki geldi.
Bölgeye ziyaretçi akınını artıran Çernobil dizisinin senaristi de turistlere saygılı olma çağrısı yaptı.
Çernobil Nükleer Santrali felaketinin yaşandığı Ukrayna'nın Pripyat şehrinde fotoğraf çektirme yarışı başladı.
Sosyal medya fenomenlerinin başlattığı bu moda, çok sayıda kişi tarafından ‘saygısızca’ bulunuyor.