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  3. 13 Haziran 2019 12:17

Çernobil'de çekilen fotoğraflar tepki çekti

Ukrayna’da Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı santralin yakınlarındaki hayalet kent Pripyat’ta fenomenler tarafından çekilen fotoğraflara çok sayıda tepki geldi.

Çernobil'de çekilen fotoğraflar tepki çekti

Bölgeye ziyaretçi akınını artıran Çernobil dizisinin senaristi de turistlere saygılı olma çağrısı yaptı.

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Çernobil'de çekilen fotoğraflar tepki çekti

Çernobil Nükleer Santrali felaketinin yaşandığı Ukrayna'nın Pripyat şehrinde fotoğraf çektirme yarışı başladı.

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Çernobil'de çekilen fotoğraflar tepki çekti

Sosyal medya fenomenlerinin başlattığı bu moda, çok sayıda kişi tarafından ‘saygısızca’ bulunuyor.

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Çernobil'de çekilen fotoğraflar tepki çekti

Dizinin yayımlanmasının ardından bölgeyi ziyaret eden turist sayısında %40'lık bir artış yaşandı.

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