Çernobil'in ışıkları 31 yıl sonra yandı
Nükleer felaketten sonra hayalet kasabaya dönen Çernobil, 31 yıl sonra ışığa kavuştu.
Dünyanın en büyük nükleer kazası, Çernobil felaketinin üzerinden 31 yıl geçti. Ama kazanın izleri hala silinebilmiş değil.
4 Şubat 1970 yılında Sovyetler Birliği tarafından o zamanlar SSCB toprağı olan Ukrayna'da inşa edilen nükleer santraldeki kaza nedeniyle adeta hayalet kasabaya dönen Çernobil'in ışıkları 31 yıl sonra yandı.
Bölgeyi ziyaret eden Polonyalı fotoğrafçı Adam Bojanowski, Çernobil'den popüler bilgisayar oyunu Fallout 4'ü aratmayacak kareler ile döndü.