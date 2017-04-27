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  3. 27 Nisan 2017 13:56

Çernobil'in ışıkları 31 yıl sonra yandı

Nükleer felaketten sonra hayalet kasabaya dönen Çernobil, 31 yıl sonra ışığa kavuştu.

Çernobil'in ışıkları 31 yıl sonra yandı

Dünyanın en büyük nükleer kazası, Çernobil felaketinin üzerinden 31 yıl geçti. Ama kazanın izleri hala silinebilmiş değil.

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Çernobil'in ışıkları 31 yıl sonra yandı

4 Şubat 1970 yılında Sovyetler Birliği tarafından o zamanlar SSCB toprağı olan Ukrayna'da inşa edilen nükleer santraldeki kaza nedeniyle adeta hayalet kasabaya dönen Çernobil'in ışıkları 31 yıl sonra yandı.

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Çernobil'in ışıkları 31 yıl sonra yandı

Bölgeyi ziyaret eden Polonyalı fotoğrafçı Adam Bojanowski, Çernobil'den popüler bilgisayar oyunu Fallout 4'ü aratmayacak kareler ile döndü.

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Çernobil'in ışıkları 31 yıl sonra yandı

Daha önce onlarca fotoğrafçı tarafından fotoğraflanan Çernobil'deki kullanılmayan binaları yanında getirdiği güç kaynakları ile ışığa kavuşturan Bojanowski'nin kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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