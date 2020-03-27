Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde korona servislerini ziyaret etti.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs servisleri ile acil servis, ilk başvuru polikliniğine ve yoğun bakım ünitesini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Türkiye'de koronavirüs tedavisi yapılan alanlar ilk kez görüntülenmiş oldu.
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışan tüm sağlık personeline destek amacıyla fakülte hastanesinin koronavirüs (Kovid-19) servisleri ile acil servis, ilk başvuru polikliniğine ve yoğun bakım ünitesine ziyarette bulundu. Bu ziyarettte çekilen fotoğraflarla Türkiye'de koronavirüs tedavisi yapılan hastanelerden birinin içi resmi olarak fotoğraflandı.
"KENDİ ÇALIŞANLARIMIZDA DA KOVİD TESPİT ETTİĞİMİZ OLDU"
Ziyaret öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak Kovid-19'a karşı tüm eylem planlarını hazırladıklarını söyledi. Yoğun bakın üniteleri ve ameliyathanelerin de hazır durumda olduğunu belirten Aydın, "Kendi içimizden de bazı çalışanlarımızda da kovid tespit ettiğimiz oldu. Biz onları yalnız bırakmamak adına kendilerini ziyaret edeceğiz." dedi.
"ŞU AN MALZEMELEYLE İLGİLİ SIKINTIMIZ YOK"
Salgın nedeniyle çok acil durumlar hariç hastaların, hastaneye başvurmasını istemediklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:"Hastane işleyişi olarak şu an acil olmayan ve rutin takip etmediğimiz hastaların, hastaneye gelmelerini çok tercih etmiyoruz. Bundaki sebep hastalarımızı ve hasta yakınlarımızı korumak.