Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

"KENDİ ÇALIŞANLARIMIZDA DA KOVİD TESPİT ETTİĞİMİZ OLDU"



Ziyaret öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak Kovid-19'a karşı tüm eylem planlarını hazırladıklarını söyledi. Yoğun bakın üniteleri ve ameliyathanelerin de hazır durumda olduğunu belirten Aydın, "Kendi içimizden de bazı çalışanlarımızda da kovid tespit ettiğimiz oldu. Biz onları yalnız bırakmamak adına kendilerini ziyaret edeceğiz." dedi.