Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı
Diyarbakır'da bir binanın 8'inci katındaki dairede çöp poşetinde cesedi bulunan 18 yaşındaki genç kadının cinayet şüphelisi olarak sitenin kapıcısı gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye D. olduğu belirlendi.
D.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAPICI ÇIKTI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı S.K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. S.K.’nin D. ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.
