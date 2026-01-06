Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
Balıkesir'de kamp yaparken erkek arkadaşıyla tarıştıktan sonra aracıyla bölgeyi terk eden 34 yaşındaki Elif K.'nin cansız bedenine ulaşılmıştı. Genç kadının göletten çıkarılan aracında yapılan incelemelerde yeni bulgulara ulaşıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından araçla bölgeden ayrıldığı öne sürülen 34 yaşındaki Elif K.'nin, arama çalışmalarının 8'inci gününde cansız bedenine ulaşıldı.
Elif'in aracı, Yukarıyapıcı Göleti'nde bulundu. Ankara’dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yaptığı çalışmada, Elif K.’ın otomobilini kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu Elif K.'nin cenazesi araçtan çıkartıldı.
Göletten çıkarılmasının ardından aracın içi İHA muhabiri tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı görüldü.
Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken, olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının Elif K.'nin aracına ait olduğu da kesinleşti.