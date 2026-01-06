Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar

Elif'in aracı, Yukarıyapıcı Göleti'nde bulundu. Ankara’dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yaptığı çalışmada, Elif K.’ın otomobilini kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu Elif K.'nin cenazesi araçtan çıkartıldı.



