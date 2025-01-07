Cesedi otomobilin bagajında bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra otomobilin bagajında taşıdığı sırada yakalanan E.Ç., polise verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Öte yandan cinayete kurban giden kadının son görüntüleri ortaya çıktı.
Sultangazi'de dün polisin 'Dur' ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan sürücü, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada bagajda başından vurulmuş bir kadın cesedi bulundu ve otomobilin sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı. Yapılan incelemede E.Ç.'nin boşanma aşamasındaki eşi A.Ç.'yi otomobilin içindeki tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.
BOŞANMA DİLEKÇESİ VERİP EŞİNİ ADLİYEYE ÇAĞIRMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli E.Ç.'nin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde eşinin kendisini “Boşanma dilekçesi verdim. Senin de Gaziosmanpaşa Adliyesine gelmen gerekiyor" diyerek yanına çağırdığını anlattığı öğrenildi.
OTOGARA BIRAKIRKEN YAŞANAN TARTIŞMA CİNAYETLE BİTMİŞ
İfadesinde adliye çıkışında eşinin otogara gitmek istediğini anlatan E.Ç., “Ben seni bırakırım" diyerek otomobiline davet ettiği öğrenildi. Otogar yolunda Ç.'nin eşini boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı ancak sonuç almaması üzerine ikili arasındaki tartışmanın büyüdüğü belirlendi. Şüpheli E.Ç. ifadesinde son olarak eşinin “Ben senden ayrılacağım. Benim sevgilim var" dediğini iddia ettiği, bu söz üzerine kendisini kaybederek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin olaydan sonra ne yapacağını bilmeden dolaşırken, polis ekipleriyle karşılaştığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.Ç. basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz sorusuna" cevap vermedi.
ADLİYEDEN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan şüpheli E.Ç. ve A.Ç.'nin adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, E.Ç.'nin elinde bir valiz ile önden çıktığı arkasından A.Ç.'nin onu takip ettiği görülüyor.