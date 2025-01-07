Cesedi otomobilin bagajında bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı

OTOGARA BIRAKIRKEN YAŞANAN TARTIŞMA CİNAYETLE BİTMİŞ

İfadesinde adliye çıkışında eşinin otogara gitmek istediğini anlatan E.Ç., “Ben seni bırakırım" diyerek otomobiline davet ettiği öğrenildi. Otogar yolunda Ç.'nin eşini boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı ancak sonuç almaması üzerine ikili arasındaki tartışmanın büyüdüğü belirlendi. Şüpheli E.Ç. ifadesinde son olarak eşinin “Ben senden ayrılacağım. Benim sevgilim var" dediğini iddia ettiği, bu söz üzerine kendisini kaybederek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin olaydan sonra ne yapacağını bilmeden dolaşırken, polis ekipleriyle karşılaştığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.Ç. basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz sorusuna" cevap vermedi.