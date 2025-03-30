Cesetle aynı odada 21 gün boyunca işkenceye uğradı... Şimdi 2. hayatında görüntülendi
Bursa'da sevgilisinin "aranızda ilişki var" diyerek öldürdüğü arkadaşının cesediyle tam 21 gün aynı odada kalan ve işkenceye maruz kalan 45 yaşındaki kadın şimdi Bursa sokaklarında mendil satarak geçimini sağlamaya çalışıyor...
Bursa'da eve çağırdığı arkadaşı R.Ö.'ı (47) tabancayla vurarak öldüren İ.S.'nın (50), onunla ilişkisi olduğunu öne sürerek, vurup yaraladıktan sonra 21 gün boyunca işkence ve cinsel saldırıda bulunduğu F.O. (45), ikinci hayatını kendi elleriyle inşa ediyor. Omzuna mermi isabet ettiği için, sağlık durumu elvermediğinden bir işte çalışamayan, “Kimseden bir yardım beklemiyorum, sadece bir işim olsun istiyorum” diyen F.O., sokaklarda mendil satıyor.
Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde 2023 Haziran ayında meydana gelen olayda, İ.S., mahalleden arkadaşı R.Ö.'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olan İ.S., sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü R.Ö.'ı tabancayla vurdu, ardından da 'acı çekmesin' diye 2 kez daha ateş etti. R.Ö., beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.
İ.S., sevgilisi F.O.’yu da 8 kurşunla vurup, yaraladı. Arkadaşı R.Ö.'ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan İ.S., eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine ise yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.
R.Ö.'ın cesedinin çürümesiyle çıkan koku, komşuları rahatsız edince, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. İ.S., eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkarıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, F.O.’nun 12 Temmuz'da, İ.S.'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.