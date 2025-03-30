Cesetle aynı odada 21 gün boyunca işkenceye uğradı... Şimdi 2. hayatında görüntülendi

Bursa'da eve çağırdığı arkadaşı R.Ö.'ı (47) tabancayla vurarak öldüren İ.S.'nın (50), onunla ilişkisi olduğunu öne sürerek, vurup yaraladıktan sonra 21 gün boyunca işkence ve cinsel saldırıda bulunduğu F.O. (45), ikinci hayatını kendi elleriyle inşa ediyor. Omzuna mermi isabet ettiği için, sağlık durumu elvermediğinden bir işte çalışamayan, “Kimseden bir yardım beklemiyorum, sadece bir işim olsun istiyorum” diyen F.O., sokaklarda mendil satıyor.