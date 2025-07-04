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Çeşme yangını 44,5 saat sonra kontrol altında

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını 44,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Çeşme yangını 44,5 saat sonra kontrol altında - Resim: 1

Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, önceki gün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. 

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Çeşme yangını 44,5 saat sonra kontrol altında - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli sevk edildi. Yangının etkilediği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. 

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Çeşme yangını 44,5 saat sonra kontrol altında - Resim: 3

İzmir Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de bölgede söndürme çalışmalarına destek verdi.

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Çeşme yangını 44,5 saat sonra kontrol altında - Resim: 4

ZEYTİNELİ MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın dün Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ne ilerledi. Zeytineli Mahallesi, tedbiren tahliye edildi. Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangın, bugün saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. 

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