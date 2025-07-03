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Çeşme'de alevler geceyi aydınlattı: 3 mahalle boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıktıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Tedbir amaçlı 3 mahalle tahliye edilirken, İzmir-Çeşme Otoyolu ve karayolu sivil araçların geçişine kapatıldı.

Kaynak: DHA
Çeşme'de alevler geceyi aydınlattı: 3 mahalle boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı - Resim: 1

Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde, öğle saatlerinde ziraat arazisinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangın, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçradı.

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Çeşme'de alevler geceyi aydınlattı: 3 mahalle boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı - Resim: 2

Böylece Ildır'ın bir bölümü, Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. 

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Çeşme'de alevler geceyi aydınlattı: 3 mahalle boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı - Resim: 3

Yangına gün boyunca Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi. 

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Çeşme'de alevler geceyi aydınlattı: 3 mahalle boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı - Resim: 4

Bölgede rüzgarın etkisiyle alevler, Urla yönüne doğru ilerledi.

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