Çeşme'de alevler geceyi aydınlattı: 3 mahalle boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıktıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Tedbir amaçlı 3 mahalle tahliye edilirken, İzmir-Çeşme Otoyolu ve karayolu sivil araçların geçişine kapatıldı.
Kaynak: DHA
Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde, öğle saatlerinde ziraat arazisinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangın, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçradı.
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Böylece Ildır'ın bir bölümü, Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
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Yangına gün boyunca Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi.
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Bölgede rüzgarın etkisiyle alevler, Urla yönüne doğru ilerledi.
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