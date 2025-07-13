Çeşme'de lüks yatta yangın: Yattan geriye külleri kaldı

Çeşme ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’ndeki marinada demirli bulunan "Seanymph" isimli yat, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, alevlerin diğer teknelere sıçramasını önlemek amacıyla yatın halatlarını keserek başka bir tekne yardımıyla Seanymph’i açık denize sürükledi.