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Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında alevler arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA/İHA/AA
Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. 

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Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

Plajda bulunan ve çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. 

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Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 4

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

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