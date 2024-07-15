Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında alevler arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA/İHA/AA
Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi.
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Plajda bulunan ve çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
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BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
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Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.
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