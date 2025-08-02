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  4. Çeşme'nin ünlü gece kulübüne silahlı saldırı! Ortalık bir anda karıştı

Çeşme'nin ünlü gece kulübünde silahlı saldırı: Ünlü işletmeciyi ayağından vurdular

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran 2 kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı’yı tabancayla ayağından vurdu.

Kaynak: DHA
Çeşme'nin ünlü gece kulübünde silahlı saldırı: Ünlü işletmeciyi ayağından vurdular - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. 

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Çeşme'nin ünlü gece kulübünde silahlı saldırı: Ünlü işletmeciyi ayağından vurdular - Resim: 2

İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı. 

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Çeşme'nin ünlü gece kulübünde silahlı saldırı: Ünlü işletmeciyi ayağından vurdular - Resim: 3

Mekan sahibi Mustafa Aksakallı, 2 kişiye müdahale etmek istedi. Bunun üzerine iki kişiden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti. 

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Çeşme'nin ünlü gece kulübünde silahlı saldırı: Ünlü işletmeciyi ayağından vurdular - Resim: 4

Ayağından vurulan Aksakallı yığılırken, eğlence mekanında yaşanan büyük panik ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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