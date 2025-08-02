Çeşme'nin ünlü gece kulübünde silahlı saldırı: Ünlü işletmeciyi ayağından vurdular
İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran 2 kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı’yı tabancayla ayağından vurdu.
Kaynak: DHA
Olay, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi.
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İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı.
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Mekan sahibi Mustafa Aksakallı, 2 kişiye müdahale etmek istedi. Bunun üzerine iki kişiden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti.
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Ayağından vurulan Aksakallı yığılırken, eğlence mekanında yaşanan büyük panik ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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