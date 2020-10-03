  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ekim 2020 12:45

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı detayları

ÖSYM tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihler alınmaya başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı detayları

KPSS 2020/12 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Adaylar tercihlerini, 02-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, KPSS-2020/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. KPSS 2020/12 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

1/ 10
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı detayları

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK? Ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği sözleşmeli pozisyonlar şu şekilde:

2/ 10
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı detayları

TABLO-1. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

3/ 10
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı detayları

TABLO-2. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM