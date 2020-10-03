Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı detayları

KPSS 2020/12 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Adaylar tercihlerini, 02-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, KPSS-2020/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. KPSS 2020/12 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN