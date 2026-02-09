  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Çeyrek asır sonra memleketine dönen gurbetçi, onlarca kişiyi iş sahibi yapmayı başardı

Çeyrek asır sonra memleketine dönen gurbetçi, onlarca kişiyi iş sahibi yapmayı başardı

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde 27 yıl maden ve ticaretle uğraşan Yılmaz Akyüz, vatan özlemiyle döndüğü memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hem kendi işinin patronu oldu hem de onlarca kişiye istihdam sağlamayı başardı.

Kaynak: İHA
Çeyrek asır sonra memleketine dönen gurbetçi, onlarca kişiyi iş sahibi yapmayı başardı - Resim: 1

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden 1999 yılında aile birleşimi nedeniyle Almanya'ya giden Yılmaz Akyüz, yaklaşık 27 yıl kaldığı Avrupa'daki iş hayatının ardından memleketine yatırım yapma kararı aldı. 

1 / 7
Çeyrek asır sonra memleketine dönen gurbetçi, onlarca kişiyi iş sahibi yapmayı başardı - Resim: 2

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde aynı zamanda maden ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren Akyüz, Alaplı Çayboyu mevkiinde pat pat sektöründe faaliyet gösteren bir imalat fabrikasını devraldı.

2 / 7
Çeyrek asır sonra memleketine dönen gurbetçi, onlarca kişiyi iş sahibi yapmayı başardı - Resim: 3

4 dönüm alan üzerine kurulu tesiste 30 işçiyle üretim yaptıklarını belirten Akyüz, pat pat kasası imalatında Türkiye genelinden talep aldıklarını söyledi. 

3 / 7
Çeyrek asır sonra memleketine dönen gurbetçi, onlarca kişiyi iş sahibi yapmayı başardı - Resim: 4

Akyüz, dönüş kararını şu sözlerle anlattı:

"1999 yılında Almanya'ya aile birleşimi nedeniyle gitmiştim. Uzun yıllar ticaretle uğraştık. Vatan hasreti ağır basınca ve memlekete yatırım yapma hayalimizi gerçekleştirmek isteyince dönüş kararı aldık. Yurt dışında kazandığımız birikimi kendi topraklarımıza taşımak istedik."

4 / 7