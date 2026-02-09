Çeyrek asır sonra memleketine dönen gurbetçi, onlarca kişiyi iş sahibi yapmayı başardı
Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde 27 yıl maden ve ticaretle uğraşan Yılmaz Akyüz, vatan özlemiyle döndüğü memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hem kendi işinin patronu oldu hem de onlarca kişiye istihdam sağlamayı başardı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden 1999 yılında aile birleşimi nedeniyle Almanya'ya giden Yılmaz Akyüz, yaklaşık 27 yıl kaldığı Avrupa'daki iş hayatının ardından memleketine yatırım yapma kararı aldı.
Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde aynı zamanda maden ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren Akyüz, Alaplı Çayboyu mevkiinde pat pat sektöründe faaliyet gösteren bir imalat fabrikasını devraldı.
4 dönüm alan üzerine kurulu tesiste 30 işçiyle üretim yaptıklarını belirten Akyüz, pat pat kasası imalatında Türkiye genelinden talep aldıklarını söyledi.
Akyüz, dönüş kararını şu sözlerle anlattı:
"1999 yılında Almanya'ya aile birleşimi nedeniyle gitmiştim. Uzun yıllar ticaretle uğraştık. Vatan hasreti ağır basınca ve memlekete yatırım yapma hayalimizi gerçekleştirmek isteyince dönüş kararı aldık. Yurt dışında kazandığımız birikimi kendi topraklarımıza taşımak istedik."