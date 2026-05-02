Ceza kesilen sürücü sinirini kendi aracından çıkardı
İstanbul'da trafik denetimlerine takılan bir sürücüye egzoz sistemindeki değişiklik nedeniyle ceza kesildi. Sinir krizi geçiren sürücü aracının camını kırdı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan incelemelerde mevzuata aykırı egzoz değişikliği olduğu belirlendi. Sürücüye idari para cezası uygulanırken aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceği bildirildi.
Cezayı duyan sürücü ise öfkesine hakim olamayarak aracının camını kırdı, ardından yumruklayarak zarar verdi. O anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, sürücünün agresif tavırları kısa süreli gerginliğe neden oldu.
