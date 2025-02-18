Cezaevi aracı devrildi; 7'si jandarma 9 kişi yaralandı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan cezaevi ring aracı şarampole devrildi. Kazada 7 jandarma personeli ile 2 mahkum yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.T. (38) idaresindeki 71 EN 680 plakalı Otokar marka midibüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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Kazada M.S. (36), M.Ö. (25), M.K. (29), E.H.Ç. (28), E.K. (27), M.A. (28), A.Ö. (27) isimli jandarma personeli ile 2 mahkum yaralandı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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