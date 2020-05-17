Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak?
Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerine ilişkin alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeniden uzattı. Peki, cezaevi görüşleri ne zaman açılacak?
Son dakika... Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Corona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kapamda cezaevlerinde ziyaretçi görüşleri 15 Mayıs tarihine kadar ertelenmişti. Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerine ilişkin alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeniden uzattı. Peki, cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle ertelenen cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN AÇILACAK? Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri 30 Mayıs'a kadar ertelendi.
Ayrıca birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubunun, dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süre de aynı tarihe kadar uzatıldı.