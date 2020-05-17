Son dakika... Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Corona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kapamda cezaevlerinde ziyaretçi görüşleri 15 Mayıs tarihine kadar ertelenmişti. Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerine ilişkin alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeniden uzattı. Peki, cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle ertelenen cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...