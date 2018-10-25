Cezaevinde çırılçıplak soyulan genç kız intihar etti
İngiltere'de sarhoş halde direksiyon başına geçen 21 yaşındaki genç kız, 15 yaşındaki gence çarpıp kaçmıştı. Yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemeden 2 yıl hapis cezası alan Katie Allan, hapiste bulunduğu süre boyunca psikolojik baskılara maruz kaldı.
İngiltere'de sarhoş halde direksiyon başına geçen 21 yaşındaki genç kız, 15 yaşındaki gence çarpıp kaçmıştı. Yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemeden 2 yıl hapis cezası alan Katie Allan, hapiste bulunduğu süre boyunca psikolojik baskılara maruz kaldı.
Cezaevi çalışanları önünde soyularak çırılçıplak dolaştırılan genç kız, yaşadığı psikolojik baskıya dayanamadı. Cezaevinde 5. ayını dolduran 21 yaşındaki Katie'nin yapılan baskılara dayanamayarak intihar ettiği açıklandı.
İngiltere'de araba kullanırken 15 yaşındaki gence çarpan 21 yaşındaki genç kız, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevi çalışanları önünde çırılçıplak dolaştırılan genç kız, yaşadığı psikolojik baskıya dayanamayarak intihar etti.