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  3. 25 Ekim 2018 13:17

Cezaevinde çırılçıplak soyulan genç kız intihar etti

İngiltere'de sarhoş halde direksiyon başına geçen 21 yaşındaki genç kız, 15 yaşındaki gence çarpıp kaçmıştı. Yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemeden 2 yıl hapis cezası alan Katie Allan, hapiste bulunduğu süre boyunca psikolojik baskılara maruz kaldı.

Cezaevinde çırılçıplak soyulan genç kız intihar etti

İngiltere'de sarhoş halde direksiyon başına geçen 21 yaşındaki genç kız, 15 yaşındaki gence çarpıp kaçmıştı. Yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemeden 2 yıl hapis cezası alan Katie Allan, hapiste bulunduğu süre boyunca psikolojik baskılara maruz kaldı.

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Cezaevinde çırılçıplak soyulan genç kız intihar etti

Cezaevi çalışanları önünde soyularak çırılçıplak dolaştırılan genç kız, yaşadığı psikolojik baskıya dayanamadı. Cezaevinde 5. ayını dolduran 21 yaşındaki Katie'nin yapılan baskılara dayanamayarak intihar ettiği açıklandı.

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Cezaevinde çırılçıplak soyulan genç kız intihar etti

İngiltere'de araba kullanırken 15 yaşındaki gence çarpan 21 yaşındaki genç kız, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevi çalışanları önünde çırılçıplak dolaştırılan genç kız, yaşadığı psikolojik baskıya dayanamayarak intihar etti.

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Cezaevinde çırılçıplak soyulan genç kız intihar etti

Küçük bir çocuğa çarpıp kaçtıktan sonra yakalanıp hapse atılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Katie Allan, cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılınca intihar etti.

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