Cezaevinde kan gövdeyi götürdü ! Kesik başla futbol oynadılar
Brezilya'da bulunan Altamira cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada en az 57 mahkum hayatını kaybetti. Kan gölüne dönen cezaevinden korkunç görüntülere ulaşıldı.
Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çıkan kavga sonucu ölen mahkumların sayısının 57'ye yükseldi.
57 MAHKUM ÖLDÜ, 16'SININ BAŞI KESİLDİ!
Ülkedeki hapishanelerden sorumlu Jarbas Vasconcelos, iki çete arasında başlayan kavga nedeniyle 57 mahkumun öldüğü, 16'sının başlarının kesildiği açıklandı.
KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER
Videoda diğer çete üyelerinin 'maç' yaptıkları ve kesilen kafaları da 'futbol topu' olarak kullandığı görülüyor.