  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Temmuz 2019 15:30

Cezaevinde kan gövdeyi götürdü ! Kesik başla futbol oynadılar

Brezilya'da bulunan Altamira cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada en az 57 mahkum hayatını kaybetti. Kan gölüne dönen cezaevinden korkunç görüntülere ulaşıldı.

Cezaevinde kan gövdeyi götürdü ! Kesik başla futbol oynadılar

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çıkan kavga sonucu ölen mahkumların sayısının 57'ye yükseldi.

1/ 10
Cezaevinde kan gövdeyi götürdü ! Kesik başla futbol oynadılar

57 MAHKUM ÖLDÜ, 16'SININ BAŞI KESİLDİ!
Ülkedeki hapishanelerden sorumlu Jarbas Vasconcelos, iki çete arasında başlayan kavga nedeniyle 57 mahkumun öldüğü, 16'sının başlarının kesildiği açıklandı.

2/ 10
Cezaevinde kan gövdeyi götürdü ! Kesik başla futbol oynadılar

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER
Videoda diğer çete üyelerinin 'maç' yaptıkları ve kesilen kafaları da 'futbol topu' olarak kullandığı görülüyor.

3/ 10
Cezaevinde kan gövdeyi götürdü ! Kesik başla futbol oynadılar

Olaylar sırasında mahkumların hapishanenin bir kısmını ateşe vermesi nedeniyle güvenlik güçlerinin içeri giremediğini söyleyen Vasconcelos, "İki grup arasındaki hesaplaşmaydı, cezaevi sistemini protesto ya da isyan amacı taşımıyordu." diye konuştu.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM