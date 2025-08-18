Cezaevinden çıkan eli kanlı eski sevgili dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı var

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan apartman sakinlerinden G.B., "Bağırışlara çıktık, ağabey 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Tampon yapıp, ambulansı çağırdık. Ambulans gelene kadar eşlik ettik. Kadın karnından, diğeri de kolunun altından yaralanmıştı. Çok kan kaybediyordu. Sadece adamın cezaevinde olduğunu, ölümle tehdit ettiğini söylediler. Onlar yokken eve girmiş, geldiklerinde de saldırmış üzerlerine" dedi.