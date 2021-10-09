Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
Kocaeli'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, takip ettiği husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü. Zanlının olay yerinden kaçma anı kameraya yansıdı.
Saat 18.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Atatürk Mahallesi'nde iddiaya göre, cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenilen Kenan C., aralarında husumet bulunan Ramazan Ç.'yi takip etmeye başladı.
BAŞINDAN VE SIRTINDAN YARALANDI
Bir süre devam eden takibin ardından Kenan C., yanında getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Ç.'ye arkasından ateş etti. Başından ve sırtından vurulan Ramazan Ç. kanlar içerisinde yığılırken, Kenan C. ise kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ramazan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan Ç.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MEZARLIKTA YAKALANDI
Öte yandan, Kenan C. ise olaydan kısa bir süre sonra olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Garipler Mezarlığında yakalandı.
KAÇMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Olayın ardından elinde pompalı tüfekle olay yerinden kaçan Kenan C.'nin kaçma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; saldırganın elinde pompalı tüfekle sokağa girişi ve etrafa bakındıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı.