Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

BAŞINDAN VE SIRTINDAN YARALANDI

Bir süre devam eden takibin ardından Kenan C., yanında getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Ç.'ye arkasından ateş etti. Başından ve sırtından vurulan Ramazan Ç. kanlar içerisinde yığılırken, Kenan C. ise kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ramazan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan Ç.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.