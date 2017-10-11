Cezaevinden çıkıp fuhuşa zorlamış !
Manisa'da yapılan fuhuş operasyonunda 62 yaşındaki kadın, 2 kadını fuhuşa zorladığı ortaya çıktı.
Kula'daki operasyonda "zorla fuhşa teşvik ve insan ticareti suçlamasıyla" gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 2 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesine karar verildi.
Alınan bilgiye göre, Kula ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.K (62) ile yabancı uyruklu kadınlar X.Ş (35) ve A.B'yi (33) gözaltına aldı.