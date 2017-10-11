Cezaevinden çıkıp fuhuşa zorlamış !

Alınan bilgiye göre, Kula ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.K (62) ile yabancı uyruklu kadınlar X.Ş (35) ve A.B'yi (33) gözaltına aldı.