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  3. 11 Ekim 2017 16:46

Cezaevinden çıkıp fuhuşa zorlamış !

Manisa'da yapılan fuhuş operasyonunda 62 yaşındaki kadın, 2 kadını fuhuşa zorladığı ortaya çıktı.

Cezaevinden çıkıp fuhuşa zorlamış !

Kula'daki operasyonda "zorla fuhşa teşvik ve insan ticareti suçlamasıyla" gözaltına alınan şahıs tutuklandı

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Cezaevinden çıkıp fuhuşa zorlamış !

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 2 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesine karar verildi.

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Cezaevinden çıkıp fuhuşa zorlamış !

Alınan bilgiye göre, Kula ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.K (62) ile yabancı uyruklu kadınlar X.Ş (35) ve A.B'yi (33) gözaltına aldı.

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Cezaevinden çıkıp fuhuşa zorlamış !

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "zorla fuhuşa teşvik ve insan ticareti" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere Manisa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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