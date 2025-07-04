Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: 2 ölü

Olay, saat 03.00 sıralarında Beyazıt Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Y.K. ile eşi K.K. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken K., eşine ateş etti. K.K. kanlar içinde yere yığılırken, Y.K. bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti.