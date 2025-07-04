Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: 2 ölü
Amasya'da cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Y.K. (35), tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti.
Olay, saat 03.00 sıralarında Beyazıt Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Y.K. ile eşi K.K. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken K., eşine ateş etti. K.K. kanlar içinde yere yığılırken, Y.K. bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti.
Silah seslerini duyan mahallelerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. K. çiftinin cenazeleri, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
‘ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ’
Oğlunun cenazesini teslim alan N.K., “Niye kıydın canına, çocuklarına da mı acımadın” diyerek gözyaşı döktü. Y.K.’nin amcası H.K. ise “Olaydan önce annesini arayıp helallik istemiş. Sonra da bu acı olay yaşandı” dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)