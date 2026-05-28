Cezaevinden hastanede dehşet saçtı! 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı var!
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, cezaevinden yeni çıkan alkollü bir şüpheli bıçakla dehşet saçtı. Hastane vatandaşlarını rahatsız eden şahıs, kendisine müdahale eden 2 güvenlik görevlisini ve 1 akrabasını yaraladı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gece saatlerinde korkunç bir şiddet olayına sahne oldu. Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden yeni çıktığı belirlenen 19 yaşındaki S.T., hastane içerisinde taşkınlık çıkararak üç kişiyi bıçakla yaraladı. İddialara göre, alkollü olduğu tespit edilen şüpheli genç, hastanedeki diğer vatandaşları rahatsız etmeye başlayınca güvenlik güçleri duruma müdahale etmek istedi. Çıkan tartışmanın hızla büyümesi üzerine S.T., yanında taşıdığı bıçakla güvenlik görevlileri B.S. ve N.Ş.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerindeki sağlık personeli, yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi hızla gerçekleştirdi. Saldırganlık acil servis kapısında da devam etti. Hastane dışına çıkan şüpheliyi sakinleştirmek isteyen akrabası S.G. de yaşanan arbedede bıçak darbesi alarak kolundan yaralandı.
Hastanede büyük paniğe neden olan olay, ihbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Elindeki bıçağı bırakmamakta direnen S.T., emniyet güçlerinin biber gazı kullanması sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Hastane içindeki bazı tıbbi ve elektronik cihazlara da zarar verdiği belirlenen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyet işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.