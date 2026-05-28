Cezaevinden hastanede dehşet saçtı! 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı var!

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gece saatlerinde korkunç bir şiddet olayına sahne oldu. Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden yeni çıktığı belirlenen 19 yaşındaki S.T., hastane içerisinde taşkınlık çıkararak üç kişiyi bıçakla yaraladı. İddialara göre, alkollü olduğu tespit edilen şüpheli genç, hastanedeki diğer vatandaşları rahatsız etmeye başlayınca güvenlik güçleri duruma müdahale etmek istedi. Çıkan tartışmanın hızla büyümesi üzerine S.T., yanında taşıdığı bıçakla güvenlik görevlileri B.S. ve N.Ş.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerindeki sağlık personeli, yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi hızla gerçekleştirdi. Saldırganlık acil servis kapısında da devam etti. Hastane dışına çıkan şüpheliyi sakinleştirmek isteyen akrabası S.G. de yaşanan arbedede bıçak darbesi alarak kolundan yaralandı.