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Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan firari, yüzerek adaya geçmeye çalışırken denizde yakalandı.

Kaynak: İHA
Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı - Resim: 1

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan M.H.K. isimli cezaevi firarisini aramak için çalışma başlatmıştı.

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Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı - Resim: 2

Ekipler, M.H.K.'yi, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.

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Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı - Resim: 3

M.H.K., işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı - Resim: 4
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