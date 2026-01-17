Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti
Konya'da yaşanan korkunç olayda cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen 23 yaşındaki bir kişi, 19 yaşındaki kız kardeşini silahla vurarak öldürdükten sonra 45 yaşındaki annesini yaraladı ve ardından da aynı silahla intihar etti.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 22.00 sıralarında Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak’taki bir sitede meydana geldi.
1 / 14
Kısa süre önce cezaevinden tahliye olan 23 yaşındaki N.T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 19 yaşındaki kız kardeşi N.T. ve 45 yaşındaki annesi İ.T.’e tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.
2 / 14
Silah ve tartışma seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 / 14
Siteye gelen sağlık ekipleri, N.T. ile kız kardeşi N.T.'in öldüğünü belirledi.
4 / 14