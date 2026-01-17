Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti

Kısa süre önce cezaevinden tahliye olan 23 yaşındaki N.T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 19 yaşındaki kız kardeşi N.T. ve 45 yaşındaki annesi İ.T.’e tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.