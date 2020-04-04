SON DAKİKA
TÜM BÜYÜKŞEHİRLERE VE ZONGULDAK'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
TOPLU ALANLARDA MASKE KULLANIMI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ
SOKAKTA 3 ADIMDAN DAHA YAKIN YÜRÜNMEYECEK
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Nisan 2020 10:53

Cezayir'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye

Cezayir’de bulunan 555 Türk vatandaşı, 2 uçakla Samsun’a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, ardından otobüslerle karantina altında tutulacakları yurtlar için Tokat ve Amasya’ya götürüldü.

Cezayir'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye

Cezayir’de bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 555 kişi, iki uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirildi. 

1/ 8
Cezayir'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye

Burada özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Grupta, yüksek ateş belirtisi saptanan bazı Türk vatandaşları ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 

2/ 8
Cezayir'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye

Cezayir’den gelen ve otobüslerle Tokat ve Amasya’ya götürülmek üzere yola çıkan Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak. 

3/ 8
Cezayir'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye

555 Türk vatandaşından 320'sinin Tokat'ta, 235'i ise Amasya'da Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlara yerleştirileceği belirtildi. 

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM