Cezayir'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye

Burada özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Grupta, yüksek ateş belirtisi saptanan bazı Türk vatandaşları ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.