''Change Araç'' çetesine operasyon: 1,1 miyar TL'lik operasyonda 27 araca el kondu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada:" Mersin'de "Change Araç" çetesine yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 Milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık.14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 27 adet araca el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını "Ağır Hasarlı" araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.