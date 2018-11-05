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  3. 05 Kasım 2018 10:45

CHP 13 karikatürle anlattı: Türkiye çıkmazdan nasıl kurtulur?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözümle ilgili sıraladığı 13 madde karikatürleştirildi.

CHP 13 karikatürle anlattı: Türkiye çıkmazdan nasıl kurtulur?

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CHP 13 karikatürle anlattı: Türkiye çıkmazdan nasıl kurtulur?

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CHP 13 karikatürle anlattı: Türkiye çıkmazdan nasıl kurtulur?

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CHP 13 karikatürle anlattı: Türkiye çıkmazdan nasıl kurtulur?

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