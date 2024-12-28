CHP anketinin sonuçları açıklandı... Özel, Cumhurbaşkanı adayı, beğenilen vekil, belediyeler...

Özgür Özel ve CHP yönetimini başarılı buluyor musunuz?

Başarılı: Yüzde 53,7

3 aracın birbirine girdiği kazada anne- oğul canından oldu

Ne başarılı ne başarısız: Yüzde 16,7

Başarısız: Yüzde 29,6