CHP anketinin sonuçları açıklandı... Özel, Cumhurbaşkanı adayı, beğenilen vekil, belediyeler...
ORC Araştırma CHP'nin röntgenini çektiği bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara, Özel yönetimindeki CHP, CHP'li belediyeler, CHP'nin en beğenilen milletvekilleri ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorular soruldu. İşte anketin sonuçları...
ORC Araştırma Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerle anket çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada katılımcılara yönetim, parti çalışmaları ve milletvekillerinin yanı sıra CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da soruldu. İşte ORC'nin anketinin sonuçları...
Özgür Özel ve CHP yönetimini başarılı buluyor musunuz?
Başarılı: Yüzde 53,7
3 aracın birbirine girdiği kazada anne- oğul canından oldu
Ne başarılı ne başarısız: Yüzde 16,7
Başarısız: Yüzde 29,6
CHP'li belediyelerin çalışmalarından memnun musunuz?
Memnunum: Yüzde 65,9
Ne memnunum ne değilim: Yüzde 14,6
Memnun değilim: Yüzde 19,5
Partinizi ve sizi en iyi temsil ettiğiniz milletvekilleri kimlerdir?
Ali Mahir Başarır: Yüzde 41,7
Veli Ağbaba: Yüzde 32,4
Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 28,2
Mustafa Sarıgül: Yüzde 26
Umut Akdoğan: Yüzde 23,4