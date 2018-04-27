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  3. 27 Nisan 2018 13:05

CHP Genel Merkezi'nde gergin anlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.

CHP Genel Merkezi'nde gergin anlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.

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CHP Genel Merkezi'nde gergin anlar

Ankara'da genel merkezde basın toplantısı yapan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine bir kişi yürüdü.

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CHP Genel Merkezi'nde gergin anlar

Kendini CHP İlçe Başkanı olarak tanıtan kişi, 'Adayım ve mağdurum' diyerek CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü. Korumalar ilçe başkanını olduğu iddia edilen kişiyi uzaklaştırdı.

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CHP Genel Merkezi'nde gergin anlar

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