CHP Genel Merkezi'nde gergin anlar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.
Ankara'da genel merkezde basın toplantısı yapan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine bir kişi yürüdü.
Kendini CHP İlçe Başkanı olarak tanıtan kişi, 'Adayım ve mağdurum' diyerek CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü. Korumalar ilçe başkanını olduğu iddia edilen kişiyi uzaklaştırdı.