CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerilimi: Su şişeleri havada uçuştu!
Yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olmasının ardından CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Merkezi önünde toplanan partililer arasında çıkan tartışmada su şişeleri havada uçuştu. Ankara Valiliği, genel merkezin tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini açıkladı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi’nin tahliye edilmesi ve kendilerine teslim edilmesi için Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. Dilekçede, milletvekillerinin bile binaya alınmadığı belirtildi. Tahliye iddiaları üzerine parti genel merkezi önünde toplanan gruplar arasında taşlı ve su şişeli arbede yaşandı.
Avukat Celal Çelik tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne sunulan dilekçede, partinin yasal temsil yetkisinin artık Kılıçdaroğlu ve yönetimine ait olduğu vurgulandı. Buna rağmen binanın mevcut yönetim tarafından boşaltılmadığı ifade edildi.
Dilekçede, milletvekillerinin dahi içeri alınmadığı ve yapıcı diyalog çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtilerek, genel merkez binasının hukuki olarak taraflarına teslim edilmesi için gerekli emniyet işlemlerinin yapılması istendi.