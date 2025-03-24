CHP heyeti Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun mesajı açıkladı

GÜNAYDIN: 'İŞLER İYİYE GİTMİYOR' DİYEBİLECEĞİMİZ BİR ZAMAN DİLİMİ OLABİLİR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “3 belediye başkanımız daha evvel tutukluydu. Şimdi de 3 belediye başkanımız tutuklu. Bu bizim için bir moral bozma, ‘Yahu ne oluyor? Galiba işler iyiye gitmiyor’ diyebileceğimiz bir zaman dilimi olabilir. Öncelikle sadece birkaç günlük bir çalışma sonrasında, sandıkların yeri bile net olarak belli değilken 14 buçuk milyon yurttaşın kendisine oy kullanmasından büyük memnuniyet duyuyor ve teşekkür ediyor. Ayrıca, 'Anayasal demokratik gösteri hakkını yurttaşlarımız kullansınlar. Ama burada güleryüz ve sevgi hakim olsun. Oraya gelenler büyük bir mutlulukla, yüzlerinde gülümsemeyle gelsinler ve ayrılsınlar. Ben inanıyorum ki, milletin feraseti bu meseleyi burada bırakmayacaktır. Mesele bizim özgürlüğümüz değil, Türkiye’nin özgürlüğüdür' diyor. Milletin bunu sahiplenmiş olmasından da büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Özgür Özel de yarın 09:30’da Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde ziyaret edecek" dedi.