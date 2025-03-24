CHP heyeti Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun mesajı açıkladı
23 Mart'ta tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
Ziyarette Günaydın ve Zeybek'e, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ve avukatlar da katıldı.
ZEYBEK: BÜTÜN TUTUKLULAR İÇİN OLAN YAPI İMAMOĞLU İÇİN DE GEÇERLİ
Ziyaret sonrasında açıklama yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Önümüzdeki günlerde yapılacak olan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Genel Başkanımız Özgür Özel’in kendisine iletmiş olduğu mesajı aktardım. Çarşamba günü yapılacak olan büyükşehir belediyesi başkan vekili seçimi ile ilgili düşüncelerini aldık. Onun dışında kendisi gayet iyi. Sürece son derece hakim. Gelişmeleri yakından takip ediyor. Biz de düzenli olarak buraya gelip kendisiyle görüş alışverişinde bulunacağız. Kendisi bu konuyla ilgili isim önermiyor. Kaldığı cezaevinde 2-3 metre uzunluğunda koğuş var. Önünde de 2 metre genişliğinde avlu var. Sonuçta bütün tutuklular için olan yapı, İmamoğlu için de geçerli. Diğer tutuklu arkadaşlarımızın henüz gözaltına alındığı günkü kıyafetlerle olduğunu belirtmek isterim" dedi.
GÜNAYDIN: 'İŞLER İYİYE GİTMİYOR' DİYEBİLECEĞİMİZ BİR ZAMAN DİLİMİ OLABİLİR
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “3 belediye başkanımız daha evvel tutukluydu. Şimdi de 3 belediye başkanımız tutuklu. Bu bizim için bir moral bozma, ‘Yahu ne oluyor? Galiba işler iyiye gitmiyor’ diyebileceğimiz bir zaman dilimi olabilir. Öncelikle sadece birkaç günlük bir çalışma sonrasında, sandıkların yeri bile net olarak belli değilken 14 buçuk milyon yurttaşın kendisine oy kullanmasından büyük memnuniyet duyuyor ve teşekkür ediyor. Ayrıca, 'Anayasal demokratik gösteri hakkını yurttaşlarımız kullansınlar. Ama burada güleryüz ve sevgi hakim olsun. Oraya gelenler büyük bir mutlulukla, yüzlerinde gülümsemeyle gelsinler ve ayrılsınlar. Ben inanıyorum ki, milletin feraseti bu meseleyi burada bırakmayacaktır. Mesele bizim özgürlüğümüz değil, Türkiye’nin özgürlüğüdür' diyor. Milletin bunu sahiplenmiş olmasından da büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Özgür Özel de yarın 09:30’da Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde ziyaret edecek" dedi.