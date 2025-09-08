CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis müdahalesi
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bekiyişini sürdüren kalabalığa polis biber gazlı müdahalede bulundu.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini söyledi.
Bu açıklama üzerine polis ekipleri gece saatlerinde Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında güvenlik önlemi aldı. Parti binasına giden çok sayıda CHP'li de, geceyi partide geçirdi.
Bina önünde partililerin bekleyişi ve polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Parti binası önündeki bekleyiş, havadan görüntülendi.
POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE
Bekleyişin devam ettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde polis ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Bölgede toplanan kalabalık güvenlik önlemleri kapsamında binanın arka girişinde kurulan polis barikatını yıkmak istedi. Polis, kalabalığa biber gazlı müdahalede bulundu. Arbede sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.