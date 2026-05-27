CHP önünde şoke eden manzara: Araçlar satışa çıktı, üzerine ''haram'' yazıldı!
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden göreve geldiği CHP Genel Merkezi önünde, Özgür Özel döneminde partiye tahsis edilen 2 araç, satılığa çıkarıldı. Araçların üzerine ise 'Satılık haram araç' yazıldı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP kurultayına ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararı, ana muhalefet partisinde taşları yerinden oynattı. Alınan karar doğrultusunda Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve geri döndü.
Polis eşliğinde gerçekleştirilen tahliye işlemlerinin ardından parti genel merkezinde temizlik, onarım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.
Genel merkezde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'taki halk buluşmasına yönelik hazırlıklar sürürken, Özgür Özel'in kullandığı 2 makam aracı bina önünde satışa çıkarıldı.
Araçlardan birinin üzerinde 'Müteahhit Aziz’den satılık haram araç', diğerinin üzerinde ise 'Havlucu Belediye Başkanı’ndan satılık haram araç' yazıları dikkat çekti. Araçların plaka bölümlerinde ise 'Özkan Yalım' ve 'Aziz İhsan Aktaş' isimleri yer aldı. (DHA)