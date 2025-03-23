CHP sandık başında: Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da oy kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde, oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.