CHP ''zam sergisi'' açtı! Sokak sokak dolaşacak

Kaftancıoğlu, "Bu sergimizin yeri İstanbul'un bütün pazarları bütün sokakları dolaşacak ve trafikte de sergimizi vatandaşlarımız görecekler. Bugünden itibaren İstanbul'umuzun 39 ilçesinde bütün pazarlarda örgütlerimizle birlikte 'Muazzam' sergilerimizi açacağız. Zamlarla ilgili broşürlerimizi dağıtacağız vatandaşlarımızı dinlemeye başlayacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)