CHP'de liste dışı kalan ünlü isimler belli oldu
CHP'den milletvekili aday adayı olan bazı ünlü isimler aday listesine giremedi. İşte liste dışı kalan ünlü isimler...
DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye kontenjan verilen CHP listesinde dikkat çeken isimler var. CHP'nin ortak listesinde liste dışı kalan isimler ve listede yer alan isimler sosyal medyanın gündeminde.
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CHP listeleri gündemdeyken liste dışı kalan ünlü isimler de merak edildi.
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Sanatçı Candan Erçetin CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu ancak listelerde yer almadı.
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Yine aynı şekilde Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu ancak o da listede yoktu.
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