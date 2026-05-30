CHP'de tarihi gün: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde!

Mutlak butlan kararı sonrasında, tekrardan CHP'nin Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililerle ve Ankaralı vatandaşlarla bayramlaşmak için CHP Genel Merkez'ne geldi.