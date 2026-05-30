CHP'de tarihi gün: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde!
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde çiçeklerle karşılandı. Kılıçdaroğlu, makamında çalışmalara başladı.
Kaynak: İHA
Mutlak butlan kararı sonrasında, tekrardan CHP'nin Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililerle ve Ankaralı vatandaşlarla bayramlaşmak için CHP Genel Merkez'ne geldi.
1 / 7
Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun gelişi esnasında arabasına kırmızı karanfiller fırlatarak sevgi gösterisinde bulundu.
2 / 7
Kılıçdaroğlu daha sonra genel başkanlık makamında çalışmalarına başladı.
3 / 7
4 / 7